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Проба 2

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12 историй о первой любви, которые согревают как теплое пальто в октябре

12 историй о первой любви, которые согревают как теплое пальто в октябре

Первая любовь бывает как глоток свежего воздуха, а бывает как пламя, на которое летит мотылек. Одни влюбляются в детском саду, а других это чувство настигает в институте или даже на первой работе.

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