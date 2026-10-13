12 историй о первой любви, которые согревают как теплое пальто в октябре

Первая любовь бывает как глоток свежего воздуха, а бывает как пламя, на которое летит мотылек. Одни влюбляются в детском саду, а других это чувство настигает в институте или даже на первой работе.
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