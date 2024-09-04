Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пора заканчивать с дайвингом у Крымского моста

Пора заканчивать с дайвингом у Крымского моста

  На полуострове достаточно ждунов, а мер, принимаемых против них — недостаточно «Обращайте внимание и обязательно информируйте правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах», — с таким призывом к населению выступила администрация Керчи.

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