Проект из Лихославльского округа победил в конкурсе «Мастера гостиприимства»

Дина Елисеева, автор проекта Этнодом в Бронино Лихославльского округа, вошла в число победителей 4 сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» В четвертом сезоне проекта состоялись 5 этапов конкурсных испытаний и 3 полуфинала, которые проходили в разных городах России: во Владивостоке, Ханты-Мансийске и Череповце.