Для этих семи актёров театральный вуз не стал первой остановкой на пути к сцене. Кто-то сдавал вступительные по пять и шесть раз, кто-то успел отслужить в армии, поработать на стройке, получить диплом горного инженера — и только потом услышал своё имя в списке зачисленных.
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