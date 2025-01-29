В ЕС заявили о возрастании риска опасных мутаций птичьего гриппа

Вирусы птичьего гриппа представляют собой растущую угрозу, так как они обладают потенциалом адаптироваться к человеку и могут вызвать пандемию, предупреждают Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), 29 января сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.