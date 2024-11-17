«Мерзко!» Стала известна истинная причина ссоры Пугачевой и Киркорова

Режиссер Роман Родин рассказал об отвратительном поступке певицы. Филипп Киркоров и Алла Пугачева Социальные сетиТем не менее, артист до сих пор во всех интервью называет Примадонну одной из самых важных женщин в своей жизни.
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