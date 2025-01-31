Минобороны РФ: экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

Была уничтожена бронетехника и личный состав противника Российский экипаж вертолета Ми-28НМ при помощи ракет уничтожил бронетехнику и личный состав украинской армии в курском приграничье, тем самым сорвав ротацию противника, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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