Минобороны РФ: экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

Была уничтожена бронетехника и личный состав противника Российский экипаж вертолета Ми-28НМ при помощи ракет уничтожил бронетехнику и личный состав украинской армии в курском приграничье, тем самым сорвав ротацию противника, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.