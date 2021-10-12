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Шарий обвинил Зеленского в убийстве депутата Полякова

Шарий обвинил Зеленского в убийстве депутата Полякова

Зеленский физически устраняет своих политических оппонентов – об этом прямо и недвусмысленно заявил Анатолий Шарий в одном из своих новых выпусков.

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