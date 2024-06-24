Госдума рассмотрит проект о снятии с сирот долгов за наследуемое жилье

Нововведение коснется ситуаций, когда несовершеннолетние наследуют свое единственное жилье. Юристы обращают внимание на то, что дополнительная финансовая нагрузка в этом случае может быть переложена на других лиц В Госдуму внесен проект изменений в Гражданский кодекс, который снимет с детей-сирот обязанность погашать долги умерших родителей или других наследодателей.