Спартак Погосян, руководивший следственной группой по делу лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, покинул Следственный комитет Армении, несмотря на полученную ранее награду за эффективную работу.
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