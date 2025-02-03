В РФ начата разработка отечественной энергоустановки для пограничных катеров

Для скоростных российских пограничных катеров начали разрабатывать отечественную энергетическую установку, об этом 3 февраля рассказал «Известиям» управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) Михаил Даниленко.
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