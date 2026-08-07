Холостяки Казани: 76% опрошенных чувствуют себя одинокими

К Дню холостяка дейтинг-сервис «Мамба» опросил мужчин Казани, которые живут без пары. Свободу как причину не заводить отношения назвали лишь 2%, а 76% признались, что им бывает одиноко, следует из исследования.
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