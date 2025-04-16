Пленный из ВСУ рассказал об избиении со стороны ТЦК

ТАСС, 16 апреля. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Роман Астахов из 110-й механизированной бригады ВСУ рассказал, что при мобилизации его избили сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК), а также о тяжких преступлениях своих сослуживцев в Авдеевке.