Высокие риски и отсутствие оргазма: 3 важных аргумента против пьяного секса

Давай начистоту: все из нас когда-то поддавались соблазну.Кажется, что после пары бокалов и партнер становится более привлекательным, и желание бурлит в крови с удвоенной силой, а все блоки, предрассудки и стеснение и вовсе куда-то испаряются.