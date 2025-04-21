"Переломный день для всего Крыма": что изменил указ Путина о репатриантах

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Указ президента РФ Владимира Путина о репатриантах, подписанный уже на следующий месяц после вхождения Крыма и Севастополя в состав России, принес межнациональный и межконфессиональный мир и согласие на полуостров, чего Украина не желала сделать за более чем … .