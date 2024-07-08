Второй день подряд на Кубани фиксируют перебои в работе WhatsApp

Пользователи жалуются на перебои в работе мессенджера.В Краснодарском крае второй день подряд пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией, запрещена в РФ) жалуются на перебои в его работе.
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