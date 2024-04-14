В Москве разработали школьный набор для опытов по химии

Компания "Научные развлечения", резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", создала опытный образец набора экспериментов для изучения девятиклассниками неорганической и органической химии.
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