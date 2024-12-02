В Петербурге завершился международный теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры»

Вице-губернатор Олег Эргашев наградил победителей и финалистов В воскресенье, 1 декабря, в концертно-спортивном комплексе «Арена» вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев от имени правительства города и губернатора Александра Беглова приветствовал участников и наградил победителей и финалистов международного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».