В Петербурге завершился международный теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры»

Вице-губернатор Олег Эргашев наградил победителей и финалистов В воскресенье, 1 декабря, в концертно-спортивном комплексе «Арена» вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев от имени правительства города и губернатора Александра Беглова приветствовал участников и наградил победителей и финалистов международного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии