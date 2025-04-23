Губернатор Василий Анохин и Игорь Щёголев почтили память павших в годы Великой Отечественной войны (фото)

Губернатор Смоленской области: «В преддверии 80-летия Победы особенно остро ощущаем гордость за героизм наших предков» Глава региона Василий Анохин вместе с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щёголевым почтил память павших в годы Великой Отечественной войны в сквере Памяти героев в центре Смоленска.