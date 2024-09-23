В Сочи ограничили доступ на пляжи из-за надвигающегося циклона

Глава Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале заявил, что доступ на пляжи ограничили в Сочи из-за циклона, который надвигается на курорт с моря,Он уточнил, что также потребовал ограничить передвижение людей и транспорта по необорудованным переходам через реки и ручьи, и следить за их уровнем .