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Царьград

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СМИ: целью убитого в Саратовской области террориста был губернатор

СМИ: целью убитого в Саратовской области террориста был губернатор

ФСБ уничтожило завербованного украинскими спецслужбами диверсанта, который готовил теракт.Целью теракта, который готовил работающий на украинские спецслужбы диверсант в Саратовской области, был, вероятно, губернатор Роман Бусаргин.

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