Михалков сообщил, что не рассказывал Путину о "полуголой" вечеринке Ивлеевой

Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков в своем Telegram-канале ответил на обвинение телеведущей Ксении Собчак в том, что он якобы доложил российскому президенту Владимиру Путину о вечеринке блогера Насти Ивлеевой в столичном ночном клубе "Мутабор".
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