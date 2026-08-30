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⚡Cводка Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции /29.08.2026

⚡Cводка Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции /29.08.2026

   Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области.

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