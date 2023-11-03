Предприниматели материкового Китая и Тайваня обсудили интегрированное развитие двух берегов Тайваньского пролива

Куньмин, 2 ноября /Синьхуа/ -- Предприниматели и представители национальных меньшинств по обе стороны Тайваньского пролива в четверг обсудили вопросы интегрированного развития на мероприятии, посвященном межбереговым обменам, состоявшемся в Куньмине /адм.
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