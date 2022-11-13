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Вейли Чжан задушила Карлу Эспарзу и стала чемпионкой UFC

В Нью-Йорке (США) проходит главный кард турнира UFC 281. В со-главном событии вечера прошел поединок за титул в минимальном весе между Карлой Эспарзой и Вейли Чжан.

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