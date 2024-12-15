Кириенко указал на важность проектов выпускников «Мастерской новых медиа»

Будущее страны реально может зависеть от выпускников «Мастерской новых медиа», заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, 15 декабря сообщает пресс-служба Мастерской.
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