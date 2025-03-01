Что вы слышали про редкоземельные металлы до февраля 2022? А вообще сможете вспомнить два редкоземельных элемента? Нет? Хотя бы один? Странно, но благодаря этим редким элементам украинских недр Соединенные Штаты пытаются зайти на территорию Украины.
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