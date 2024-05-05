Премьеру сериала «Звездные войны: Опорная команда» стоит ждать к Рождеству ...

Премьеру сериала «Звездные войны: Опорная команда» стоит ждать к РождествуОдин из авторов сериала «Звездные войны: Опорная команда», вернувший домой Человека-Паука Джон Уоттс, посетил CCXP Mexico и обозначил, когда же стоит ждать премьеру шоу про далекую-далекую галактику.