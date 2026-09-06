Сын Байдена может пойти на выборы президента как кандидат от наркоманов

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер не исключил своё участие в борьбе за высший государственный пост в стране, сообщив, что мог бы представлять интересы людей с зависимостями.
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