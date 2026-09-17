Мэр столицы открыл новый пешеходный мост под Малым Каменным мостом

Мост длиной около 170 метров и шириной 5,4 метра на Болотной набережной открыл Сергей Собянин. Новое сооружение находится под Малым Каменным мостом и соединяет участки набережной, которые ранее разделяла улица Серафимовича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АБ На улице Свободы ...
- ВД В центре госуслуг...
- ВД В проезде Донелай...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым