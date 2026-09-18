Гленн Мартенс покидает пост креативного директора Diesel

43-летний Гленн Мартенс уходит с должности креативного директора Diesel после шести лет работы в бренде.
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