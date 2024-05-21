Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана провел урок экологии для учащихся Махачкалинской гимназии

В понедельник, 20 мая, первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Манвел Мажонц провел внеклассное занятие для учащихся 10-х классов Махачкалинской гимназии № 13 в рамках федерального проекта "Разговоры о важном".
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