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Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана провел урок экологии для учащихся Махачкалинской гимназии

Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана провел урок экологии для учащихся Махачкалинской гимназии

В понедельник, 20 мая, первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Манвел Мажонц провел внеклассное занятие для учащихся 10-х классов Махачкалинской гимназии № 13 в рамках федерального проекта "Разговоры о важном".

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