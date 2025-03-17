⚡️ В центре Симферополя BMW насмерть сбила девушку Две девушки вечером 16 марта перебегали дорогу вне пешеходного перехода.
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⚡️ В центре Симферополя BMW насмерть сбила девушку Две девушки вечером 16 марта перебегали дорогу вне пешеходного перехода.