В Госдуме предложили выплатить ветеранам по 80 тыс. рублей в честь 80-й годовщины Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне депутат Государственной Думы Владимир Кошелев направил предложение Премьер-министру России Михаилу Мишустину о выплате ветеранам по 80 тысяч рублей.
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