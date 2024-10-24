ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

696 подписчиков

Мечта сбылась: 70 лет Станислав Мясников из Читы искал отца , а нашел братьев

В 2024 году редакция программы «МАЛАХОВ» получила письмо от 45-летней Ольги Непомнящей из Читы. Она сообщила, что более 20 лет ищет своего деда и дала обещание, что её отец, Станислав Михайлович Мясников, узнает правду о его судьбе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх