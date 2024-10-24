Мечта сбылась: 70 лет Станислав Мясников из Читы искал отца , а нашел братьев

В 2024 году редакция программы «МАЛАХОВ» получила письмо от 45-летней Ольги Непомнящей из Читы. Она сообщила, что более 20 лет ищет своего деда и дала обещание, что её отец, Станислав Михайлович Мясников, узнает правду о его судьбе.