Для жителей города на Неве и тех, у кого с памятью плохо, хочу просто напомнить (https://t.me/pressbox/14152), что Вильсон Изидор не просто не хотел играть за «Локомотив», а не хотел играть в России. К его счастью есть клубы, которым не важны заявления про страну. И в целом не важно ничего, кроме своих интересов. И теперь Россия для Изидора стала не такой уж опасной. Жить можно, в общем.

КузнецовВВ

26-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) одержал победу на 13-м королевском горном этапе с набором высоты 4200 м и финишем на легендарном подъеме Турмале, на высоте 2100 м, в самой высокой точке маршрута этого выпуска испанского Гранд-тура. Двукратный победитель Тур де Франс, Йонас Вингегор впервые в карьере выиграл этап Вуэльты. «Поезд» команды Jumbo-Visma контролировал ситуацию от старта до финиша, никого не отпустив в отрыв дня. Один из главных соперников трио капитанов Jumbo-Visma Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) перестал представлять угрозу в общем зачёте уже на втором подъёме дня, выпав из лидирующей группы за 4 км до вершины Обиск, проиграв на финише 27 минут. Не смог удержаться в группе лидеров и Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), также выпавший на Обиск. Но, в отличие от Ремко Эвенепула, португальский гонщик сумел минимизировать потери и финишировал через 6 минут 47 секунд после победителя. За 2,5 км до финиша у Йонаса Вингегора была почти минута преимущества. В группе за ним помимо Сеппа Кусса и Приможа Роглича удержались Аюсо, Мас и Эйтдебрукс. Но трио соперников Jumbo-Visma не смогли ответить на атаки Кусса и Приможа Роглича, которые уехали от них у вершины. Сепп Кусс финишировал вторым через 30 секунд после Йонаса Вингегора, Примож Роглич - через 33 секунды замкнул тройку лучших на королевском горном этапе. Победа на вершине Турмале принесла Йонасу Вингегору гороховую майку лучшего горного гонщика и подняла на третью строчку общего зачёта. Примож Роглич поднялся на вторую строчку и уступает своему товарищу по команде Сеппу Куссу 1 минуту 37 секунд. Йонас Вингегор проигрывает Куссу 1 минуту 44 секунды. Власов поднявшийся на Турмале восьмым с отставанием 2 мин. 12 секунд и в генеральном зачете занимает восьмое место пригрывая лидеру 5 минут 02 секунды.