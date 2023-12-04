"Верните мужчин домой": в Киеве прошёл массовый протест против мобилизации

На митинг вышли родственники призванных в ВСУ солдат.В минувшее воскресенье на улицы Киева вышли родственники мобилизованных украинцев, которые требуют от властей Украины вернуть призванных на службу мужчин домой.
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