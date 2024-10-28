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Социал-демократическая партия Литвы выиграла парламентские выборы

Социал-демократическая партия Литвы выиграла парламентские выборы

Социал-демократическая партия Литвы одержала победу на парламентских выборах, передает РИА Новости. Главная избирательная комиссия Литвы, обработав данные с 99% избирательных участков, сообщила о победе социал-демократов, которые получили 52 места из 141.

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