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Три человека пострадали при взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке

Три человека пострадали при взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке

Взрыв произошел на трубопроводе на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке. В мэрии города сообщили, что, по предварительным данным, пострадали как минимум три человека — двое из них оказались газоспасателями предприятия.

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