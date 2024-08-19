Три человека пострадали при взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке

Взрыв произошел на трубопроводе на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке. В мэрии города сообщили, что, по предварительным данным, пострадали как минимум три человека — двое из них оказались газоспасателями предприятия.
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