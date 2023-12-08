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Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима презентует новую игру на The Game Awards 2023

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима презентует новую игру на The Game Awards 2023

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима представил свою новую игру на церемонии The Game Awards 2023. Новый проект получит название «Overdose» — это хоррор для Xbox Series, который «раздвинет границы жанра».

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