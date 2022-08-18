В ФРГ заявили, что решения стран ЕС по визам разжигают антироссийские настроения

Несколько государств предлагают на уровне ЕС принять ограничения по визам для россиян. Однако подобная политика лишь сильнее разожжет антироссийские настроения, уверен лидер оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Несколько государств предлагают на уровне ЕС принять ограничения по визам для россиян. Однако подобная политика лишь сильнее разожжет антироссийские настроения, уверен лидер оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
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