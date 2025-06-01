Крылатая мощь России: страна отмечает День военно-транспортной авиации

Первое июня – особая дата в календаре российских Вооруженных Сил. Сегодня вся страна чествует военно-транспортную авиацию (ВТА) –… .
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