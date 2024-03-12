«Крым не дорогой, а разный». Курортный сезон 2024 обещает быть выше

Новогодние праздники позади, 23 февраля женщины подарили мужчинам трусы и носки, а 8 марта представители сильного пола ответили дамам цветами и конфетами… Пока россияне уплетают за обе щёки блины, так как масляничная неделя, ответственные за будущий курортный сезон в Крыму ответственные лица начинают готовиться к лету.