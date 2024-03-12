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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Крым не дорогой, а разный». Курортный сезон 2024 обещает быть выше

«Крым не дорогой, а разный». Курортный сезон 2024 обещает быть выше

Новогодние праздники позади, 23 февраля женщины подарили мужчинам трусы и носки, а 8 марта представители сильного пола ответили дамам цветами и конфетами… Пока россияне уплетают за обе щёки блины, так как масляничная неделя, ответственные за будущий курортный сезон в Крыму ответственные лица начинают готовиться к лету.

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