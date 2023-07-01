Военное обозрение

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Группировка «Запад»: российские БПЛА «Ланцет» уничтожили две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

Группировка «Запад»: российские БПЛА «Ланцет» уничтожили две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

В зоне СВО успешно противодействует украинским военным и выполняет боевые задачи на своем участке фронта группировка «Запад» Вооруженных сил России.

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