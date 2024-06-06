«План хороший»: МЭР рассказал, как будет развивать автотуризм в России

Эксперты идею одобрили, но ждут большего Министерство экономического развития России представило пилотный проект по созданию автомобильных туристических маршрутов, который охватит 18 регионов нашей страны.
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