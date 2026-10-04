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Саво Минич лидирует на выборах президента Республики Сербской

Саво Минич лидирует на выборах президента Республики Сербской

БЕЛГРАД, 4 октября, ФедералПресс. Пресс-секретарь правящей партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Радован Ковачевич на брифинге обнародовал предварительные итоги голосования в Республике Сербской.

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