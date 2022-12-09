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«Иди поболей, раз пришел». Сергей Базаревич раскритиковал болельщиков «Самары»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич после поражения от «Локомотива-Кубань» (77:80) обвинил болельщиков в том, что они недостаточно поддерживают команду.

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