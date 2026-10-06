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Робот Светлана записала к узкопрофильным врачам 1,4 млн жителей Подмосковья

Робот Светлана записала к узкопрофильным врачам 1,4 млн жителей Подмосковья

В Московской области цифровой ассистент Светлана помогает пациентам выполнять рутинные задачи. О работе сервиса рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

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