В Краснодарском крае бухгалтер медицинского учреждения предстанет перед судом за мошенничество

Следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
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