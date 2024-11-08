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Telegram-канал «Мастер пера»: Путин всех заставил задуматься

Telegram-канал «Мастер пера»: Путин всех заставил задуматься

Выступление президента на форуме «Валдай» кто-то назовет сигналом о готовности к большой сделке с Западом, а кто-то, наоборот, усмотрит в нем демонстрацию непреклонной решимости продолжать начатое и додавить геополитических оппонентов и открытых противников.

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